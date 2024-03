Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, depois da vitória sobre o Vizela, por 4-1, na 26.ª jornada da Liga:

«[Como viu os protestos nas claques e os assobios dos restantes adeptos?] Os adeptos do FC Porto são um só e são o primeiro, não o 12.º jogador. Respeitamos todos, estamos aqui para fazer o nosso trabalho e eles estão aqui para exigir, viver o jogo de forma apaixonada, criticar e aplaudir quando têm de o fazer. Temos de aceitar e respeitar.»

«[As eleições dividem a família portista nesta altura. É necessário que os adeptos reflitam sobre o que querem para o futuro do clube?] Temos de fazer o nosso trabalho. Sei e percebo que suscita curiosidade e entendo porque há assuntos bastante importantes que gravitam à volta do nosso clube e são levantados diariamente, o timing é o que é. Posso apelar ao amor ao clube, faltam 24 pontos para disputar na Liga e três jogos [na Taça de Portugal], se formos competentes, para disputar a final no Jamor. Importante é que toda a gente esteja junta para dar o melhor pelo clube.»