Depois da vitória do FC Porto sobre o Vizela (4-1), Sérgio Conceição revelou que Pepê também foi convocado pela seleção brasileira, à semelhança de Wendell e Galeno.

«O Pepê é um jogador versátil, mesmo jogando como médio interior aparece como ponta de lança, com infiltrações. O papel dos jogadores é, dependendo do momento do jogo, entenderem o que têm de fazer e é melhor para a equipa. O Pepê joga bem a lateral, médio, avançado móvel, nas alas, como extremo, e por isso é que é convocado para a seleção do Brasil. Não sei se sabem, mas ele também foi convocado. Temos três jogadores: Wendell, Galeno e Pepê», disse o treinador portista.

Mais tarde, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o jogador do FC Porto foi chamado por Dorival Júnior para colmatar a ausência do lesionado Casemiro.