Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisou o Casa Pia, próximo adversário no campeonato, uma equipa que «não faz muitos golos, mas também não sofre».

«Defende bem e são consistentes, tem jogadores tecnicamente evoluídos e vão para o ataque de forma rápida. Nesse momento do jogo criam dificuldades aos adversários. Temos de ser inteligentes. Com pouco espaço, temos de definir de uma forma mais baixa», começou por referir o técnico, este sábado, em conferência de imprensa.

Sobre a maneira como os azuis e brancos vão abordar a partida, o treinador português regeu-se pelo básico, um «equilíbrio entre atacar e perceber que temos uma baliza para defender».

«Temos de perceber porque não temos sido tão fortes, nomeadamente na reação à perda da bola. Num passado recente os alas pegavam num espaço mais interior. Nesse momento estávamos mais preparados, não deixar o adversário sair e explorar o nosso espaço nas costas. Agora, os jogadores têm de perceber que é importante defender bem e atacar bem. É nessa base que as equipas se montam», atirou.

Taremi também foi um dos temas analisados na conferência, com Sérgio Conceição a destacar que, fora lesões e suspensões, que Danny Namaso e Wendel Silva, da equipa B. O treinador voltou a afastar qualquer polémica relativamente à pouca utilização do iraniano e explicou mesmo o porquê de tal ter acontecido.

«Apenas Taremi? Temos o Danny e o Wendel da equipa B, que entrou no outro jogo. O Taremi esteve sempre comprometido e foi muito profissional, como tenho sempre dito. Não jogava porque eu achava que não era a melhor opção dentro da estratégia que era definida para o jogo e devido ao trabalho realizado durante a semana por outros companheiros, que estavam melhor que ele. Neste momento está como sempre esteve, a trabalhar bem, a competir bem, dentro do registo de sempre e é uma opção para o jogo. Mas qualquer avançado pode jogar e como já aconteceu, com três, quatro ou cinco avançados podemos jogar sem nenhum.»

O FC Porto visita o Casa Pia no domingo, às 18h