O cardeal e bispo de Setúbal Américo Aguiar é o primeiro membro da candidatura de Pinto da Costa ao Conselho Superior dos dragões.

«Vou continuar a renovar, não só na direção, como no Conselho Superior. Posso anunciar que, por vontade própria - e dizendo-me que estava não a pensar em mim, mas no bem do clube -, o cardeal Américo Aguiar se ofereceu e será o primeiro candidato na minha lista ao Conselho Superior», disse o líder azul e branco no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro da Afurada, em Vila Nova de Gaia, num evento de campanha.

Américo Aguiar já foi premiado pelo FC Porto com os Dragões de Ouro de Sócio do Ano, em 2019, e Honra, em 2022, e concorrerá de forma inédita aos órgãos sociais do clube.

A lista de Pinto de Costa já tinha apresentado António Oliveira, antigo jogador e treinador azul e branco e atual acionista da SAD, o empresário e gestor João Rafael Koehler e a ortopedista Marta Massada como candidatos à direção.

Detentor de 15 mandatos seguidos e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, Pinto de Costa concorrerá à presidência do FC Porto com André Villas-Boas, ex-treinador da equipa de futebol, e o empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020, nas eleições do clube, que vão decorrer em 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.