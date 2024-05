O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a identidade gráfica do clube para a época 2024/25, a primeira com André Villas-Boas como presidente.

Nas redes sociais, o clube portista publicou uma mensagem com o novo mote: «Invictos de Coração». No vídeo, é representado um brasão alusivo aos dragões.

Na nova identidade apresentada, o clube quis criar uma ligação entre o clube e a cidade! No símbolo encontra-se um coração, o de D. Pedro, que está guardado na igreja da Lapa, no Porto. A referência à «Invicta», o nome que se dá à própria cidade, tem como o objetivo a representação da próxima época do clube, uma sem derrotas.

Ora veja: