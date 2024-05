Sébastien Ogier, vencedor de cinco edições do Rali de Portugal e oito vezes campeão mundial, é também amigo de André Villas-Boas e comentou, esta quarta-feira, a tomada de posse do recém-eleito presidente do FC Porto.

«É uma tarefa difícil, mas acho que era o sonho dele fazer isto. Estou muito feliz que ele tenha chegado ao cargo. Vem com muita responsabilidade e pressão, mas que desfrute. É algo especial de alcançar na vida e espero também desfrutar um pouco do futebol com ele», disse o francês, em declarações aos jornalistas, à margem da antestreia do filme "Corrida para a Glória", na Exponor, em Matosinhos.

Ogier revelou ainda que parabenizou Villas-Boas pela eleição. «Não sei se ele virá amanhã [quinta-feira] ao rali, mas espero que sim.»

O Rali de Portugal arranca esta quinta-feira, com a cerimónia de partida em Coimbra, e dura até domingo.