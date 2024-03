Sérgio Conceição recorreu, esta quinta-feira, às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos depois da eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões frente ao Arsenal.

Numa publicação na rede social X, antigo Twitter, o treinador dos dragões lembrou que a sua equipa realizou uma temporada europeia com saldo positivo e que mostrou à Europa o que é ser Porto.

«Uma temporada europeia que acaba antes do que queriamos, mas com saldo positivo: mostrámos à Europa o que é ser Porto, o que é dar tudo até ao minuto 90, 100, 120. Obrigado a cada um dos nossos adeptos que tanto deu em cada jogo. São o nosso orgulho, esperamos ser o vosso!», escreveu Sérgio Conceição, numa mensagem que foi acompanhada por um vídeo dos melhores momentos do FC Porto na Liga dos Campeões desta temporada.

De recordar que os dragões foram eliminados nos quartos de final da prova pelo Arsenal. Depois de uma vitória por 1-0 no Dragão, a equipa azul e branca perdeu por 1-0, no Emirates Stadium, e caiu, depois, no desempate por grandes penalidades por 4-2.