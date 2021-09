O futebolista do FC Porto, Pepe, escusou-se a comentar a tomada de posição do Sporting junto da Comissão de Instrutores da Liga, para que esta elabore um auto de flagrante delito ao internacional português.

O central dos dragões garante que não viu as notícias e que, por isso, não comenta o sucedido na segunda-feira, em relação a um lance com Coates aos 32 minutos do jogo disputado no sábado. O Sporting alega uma agressão de Pepe ao uruguaio.

«Não vejo jornais. Não posso comentar», disse Pepe, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões, ante o Atlético de Madrid.

