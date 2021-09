O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou esta terça-feira que não há rivalidades quando vidas estão em jogo, enaltecendo a «qualidade humana» do seu plantel, em alusão à atitude de Toni Martínez em Alvalade, no sábado, no clássico contra o Sporting.

Na segunda-feira, o árbitro assistente do jogo da 5.ª jornada da I Liga, André Campos, veio a público contar o que viu logo após o golo de Nuno Santos, tendo-se apercebido que Martínez estava chateado com um fotógrafo que captava imagens do adepto que tinha caído da bancada.

«Eu conheço o grupo que tenho. Eu acho que, para além do futebol e da vida profissional das pessoas, existe a vida pessoal e saúde, que é, no fundo, mais importante. Quando é assim, orgulho-me de ter um grupo de jogadores que, para além da qualidade que têm como profissionais, é também um grupo com uma qualidade humana acima da média», começou por dizer Conceição, questionado pelo Maisfutebol na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid.

«O que o Pepe estava a dizer é verdade: vi muita preocupação com um adepto do rival [Sporting], nesse momento não há rivalidade, há a vida de uma pessoa e isso é o mais importante. Referir isto, o sentimento do Toni Martínez numa situação difícil e na qual alguém aproveitava para se valorizar como profissional ou algo do género e, na minha opinião, de forma errada», concluiu.

