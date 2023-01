O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, assinalou este sábado o aniversário de «Fatinha», uma das funcionárias da Casa do Dragão, o antigo Lar do Atleta, albergue de algumas crianças que jogam nas camadas jovens dos portistas.

«Conhecemo-nos tinha eu 16 anos, era mais um jovem com sonho de futebolista no lar do FC Porto. 32 anos depois continuas com o mesmo sorriso, com a mesma simpatia. Tiveste sempre uma palavra amiga para mim, como para tantos miúdos do FC Porto», escreveu o treinador dos dragões na descrição de uma fotografia em surge ao lado da cozinheira e que publicou no Instagram.

Conceição, recorde-se, chegou ao FC Porto em 1991/92, oriundo da Académica.