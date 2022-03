O FC Porto realiza esta quarta-feira o sétimo jogo num espaço de 20 dias, estando praticamente com desafios de três em três dias, numa situação que «é desgastante», conforme admitiu o treinador, Sérgio Conceição, na antevisão ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Lyon.

«Numa semana haver três jogos… ao fim de algumas semanas é desgastante. Há um trabalho, claramente, não só da equipa técnica. Hoje tiveram oportunidade de ver [ndr: nos 15 minutos abertos de treino] que saíram para treino os jogadores menos utilizados com o Paços. Há obviamente uma preparação para este jogo que tem mais que ver com o quadro, vídeo e que eu sinceramente aprecio, mas gosto muito do trabalho de campo e nestas situações fica mais difícil, daí condicionar um bocadinho a preparação dos jogos pela sua proximidade, mas o conhecimento é grande do que queremos, depois pode haver uma ou outra nuance no jogo, em termos estratégicos», começou por dizer, sobre o assunto, em conferência de imprensa, no Olival.

«Os jogadores conhecem-me e percebem o que queremos para o jogo. O trabalho de todos é importante, departamento médico, da parte da equipa técnica onde está inserido o fisiologista, é um trabalho em conjunto de forma a preparar os jogadores da melhor maneira para eles poderem estar a 100 por cento. Eles a 100 por cento vão estar, o problema é, com este acumular de minutos, esta densidade competitiva, poder haver uma ou outra lesão», concluiu.

O FC Porto-Lyon está agendado para as 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. José María Sánchez é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.