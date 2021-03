O FC Porto teve de suportar 15 minutos duríssimos em Turim, no início da segunda parte. Além de sofrer dois golos, a equipa ainda viu Mehdi Taremi a ser expulso de forma desnecessária, depois de o iraniano pontapear a bola já com o jogo parado.



Tinha um amarelo, viu o segundo e deixou os campeões nacionais reduzidos a dez unidades com muito tempo pela frente. Acabou o jogo em lágrimas.



A reação da equipa de Sérgio Conceição foi extraordinária e terá atenuado esse erro do avançado. Taremi, importa recordar, já tinha sido expulso contra o Benfica, após uma entrada violenta sobre Otamendi.



O treinador do FC Porto teve alguma conversa em particular com Taremi depois de Turim. Sérgio diz que sim e avisa que o avançado já lhe garantiu que vai marcar ao Paços de Ferreira, no domingo.



«O que falei com ele? São coisas privadas, não me ficava bem revelar o conteúdo da conversa. Ele sentiu que teve um momento menos bom, que coincidiu com um árbitro rigoroso e, por isso, disse que queria redimir-se já amanhã, a jogar com o Paços de Ferreira e fazer golo.»



Mehdi Taremi, 28 anos, está a fazer uma época de bom nível no ano de estreia no FC Porto. Leva 15 golos em 35 jogos e agarrou a titularidade a partir de dezembro. Em fevereiro foi eleito, pelo terceiro mês consecutivo, o melhor avançado do campeonato. Na temporada anterior, ainda com o Rio Ave, foi expulso uma vez em toda a época, devido a acumulação de amarelos.



NOTA: o Maisfutebol solicitou, ao diretor de comunicação do FC Porto, a oportunidade para poder fazer perguntas na conferência de imprensa no Olival. Apenas quatro órgãos de comunicação colocaram as suas questões e o nosso pedido não foi atendido.