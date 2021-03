Sérgio Conceição falou este sábado aos jornalistas na antevisão do jogo de domingo com o Paços de Ferreira, da 23.ª jornada da Liga, ainda na ressaca da passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, eliminando a Juventus.

O técnico portista frisou que a vitória sobre a formação italiana não dá mais motivação à equipa. «Nós não precisamos de determinados jogos para nos dar ou tirar moral. A nossa motivação tem de ser sempre a mesma, às vezes com um sorriso mais rasgado ou não, mas isso tem a ver com o momento».

Questionado depois sobre se, depois deste feito europeu, não tem andado com um sorriso mais rasgado, o técnico garantiu: «Ainda fico pior.»

«No sentido de perceber que não estávamos assim tão mal depois do jogo com o Braga, nem agora estamos numa forma fantástica e que está tudo bem e que passou tudo. Continuamos a cometer erros, continuamos a ter situações que temos de trabalhar e melhorar obrigatoriamente, estamos a falar de comportamentos individuais que depois o coletivo sente, e da responsabilidade que temos no campeonato, de continuar a acreditar que é possível ganhar os nossos jogos e no fim fazer as contas. O sentido de responsabilidade continua no máximo», acrescentou, frisando:

«É nestes momentos de mais euforia externa que eu mais me preocupo porque os jogadores muitas vezes são influenciados por esse ambiente. É natural, eu compreendo, mas como mais experiente e líder da equipa, tenho de frisar que grupo esteja consciente de que temos um jogo extremamente difícil amanhã».

«Quando achamos que está tudo bem é que não está nada bem e depois temos alguns dissabores que eu não quero ter», disse ainda Sérgio Conceição.

«Demos um passo importante e o jogo vai ficar para a história, contra uma equipa que não se prepara para ser campeã italiana, mas para ganhar a Liga dos Campeões, contra jogadores que são dos melhores do mundo e estamos obviamente satisfeitos e contentes com isso. Agora é olhar para o futuro, que é o Paços, uma equipa extremamente competente», acrescentou o técnico do FC Porto.

