O FC Porto está a dez pontos do líder Sporting na Liga, com 12 jornadas por disputar. Ao mesmo tempo, os dragões qualificaram-se de forma brilhante para os quartos de final da Liga dos Campeões, eliminando a Juventus.



Perante este quadro atual, poderia julgar-se que o treinador estaria na disposição de sacrificar algumas peças-chave nos jogos do campeonato e dar prioridade à luta pela História na Champions. Isso não vai acontecer, assegura Sérgio Conceição.



«Não, os objetivos são exatamente iguais», afirmou o técnico campeão nacional na conferência de imprensa deste sábado, no Olival. O objetivo imediato passa por vencer o Paços de Ferreira e esperar que o Sporting deixe pontos já em Tondela.



Sobre o Paços, equipa-revelação da prova e que derrotou o FC Porto na primeira volta, Sérgio Conceição só tem elogios.



«O futuro é o Paços, uma equipa que tem feito um excelente campeonato. Tem qualidade e boas alternativas ao onze inicial. Como o João Pedro e o Diaby, por exemplo. Agora esse é o foco.»



O FC Porto-Paços de Ferreira disputa-se no domingo, às 20 horas, no Estádio do Dragão.



