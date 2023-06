Numa semana em que foi associado ao cargo de treinador da Juventus e do Nápoles, Sérgio Conceição foi contundente quando os jornalistas, em conferência de imprensa no Jamor, questionaram acerca das notícias vindas de Itália.

«Consigo», limitou-se a dizer o treinador do FC Porto, quando perguntaram se conseguiu ficar indiferente ao alegado interesse dos gigantes italianos enquanto preparava final da Taça de Portugal.

Conceição também atirou apenas um «não», para negar que as provocações de David Neres a Otávio nos festejos do título tenham interferido no plantel portista.

Refira-se, de resto, que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao futebolista do Benfica.