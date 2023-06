No lançamento da final da Taça de Portugal, agendada para este domingo, frente ao Sporting de Braga, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, rejeitou que a conquista da prova Rainha do futebol português salve a época dos dragões.

«Isso não existe, podemos acabar a época com três dos quatro títulos nacionais, isso é que importa. Tivemos uma boa semana de trabalho, sempre dentro da mesma forma e não com brilho a mais. Nesta competição, a nossa forma de estar foi sempre a mesma», sublinhou, em conferência de imprensa.

Conceição destacou ainda as particularidades de uma final no Jamor. «É um jogo que gosto muito, é a sexta final que disputo, tenho alguns anos disto e continuo a sentir o nervoso miudinho ao entrar aqui, principalmente à tarde, neste estádio tão emblemático como é o Jamor.»

Entre elogios ao treinador adversário, Artur Jorge, que enquanto jogador considerou «um bom profissional», o técnico dos azuis e brancos distribuiu o favoritismo.

«Cada jogo tem a sua história, é uma final, tem de se decidir amanhã [domingo], os jogos são todos diferentes. Em relação à responsabilidade, estive a ver e ouvir a conferência do meu colega e não pareceu que tivessem menos responsabilidade. Como ele admitiu, é 50/50, hoje a distância entre FC Porto e Sp. Braga é muito menor que há dois anos. Estamos a falar do treinador que bateu todos os recordes este ano no Sp. Braga, o mais pontuado da Liga. [Sp. Braga] é uma equipa que fez um excelente campeonato, como nós fizemos um campeonato muito bom, excelente seria se ganhássemos», vincou.

«No campo teórico, tivemos alguns exemplo este ano, quando pensávamos que alguns jogos podiam ser mais acessíveis, não foram e, nos jogos ditos mais complicados, demos uma excelente resposta. Teoricamente é uma coisa, na prática é outra. Sabemos o que fazer, é um jogo onde não só a estratégia vai ser importante, mas também o estado emocional, que tem a ver com a personalidade da equipa, a ambição de conquistar mais um título», acrescentou.

Poderá seguir a final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e FC Porto (17h15) AO MINUTO no Maisfutebol.