O FC Porto vai numa sequência de dez jogos oficiais sem perder, com oito vitórias e dois empates, mas apenas duas dessas vitórias foram por mais do que um golo de diferença: 2-0 em Paços de Ferreira e 3-1 em Chaves. O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, assume que há «várias explicações» para isso, sublinhando que do outro lado há sempre adversários e que, por fim, o «importante» é vencer.

«Nós vamos à procura da constante evolução individual e coletiva da equipa. Olhamos para isso, mas encontramos várias explicações. Eu tenho a minha e já partilhei com os jogadores. Em conjunto, tentamos encontrar soluções. Temos ganho por 1-0 ou 2-1. Agora, se quero ganhar todos os jogos por 3-0 ou 4-0, é verdade. Mas não é possível. Encontramos equipas com capacidade e qualidade e os jogos têm a sua história e a sua vida. Importante é, no final, somarmos os três pontos. Neste caso, a qualificação», referiu Conceição, em conferência de imprensa, na antevisão à receção ao Famalicão, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O técnico dos azuis e brancos foi questionado ainda pelo timing do final do jogo com o Boavista, no domingo, que os dragões venceram por 1-0, no Dragão, num momento que mereceu protestos imediatos da equipa axadrezada junto do árbitro Rui Costa.

«Isso nem comento. Sendo um homem do futebol, houve coisas muito mais importantes nesta jornada, isso nem merece comentário», apontou.

O FC Porto-Famalicão está agendado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.