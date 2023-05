O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu que não vai fazer «gestão» no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, ante o Famalicão, depois da vitória por 2-1 na primeira mão, defendendo que esse tipo de opção pode dar «para o torto» e ditar uma eliminação. Numa altura em que está na luta pelo título na I Liga, a quatro jornadas do fim, mas também com o objetivo da Taça possível, o técnico dos azuis e brancos sublinhou que vai colocar a equipa mais capaz, dependendo da «estratégia, olhando um bocadinho para o adversário e para o momento dos jogadores».

«Em relação à gestão, se quisermos gerir alguma coisa amanhã, as coisas dão para o torto e não passamos. Não tenho dúvida, porque tenho grandíssimo respeito pelo Famalicão, tem jogadores de qualidade e jogam como equipa, organizados defensivamente e fortes a atacar, por isso não há gestão», referiu, na conferência de imprensa de antevisão, esta quarta-feira, falando ainda da «consistência» da equipa.

«Em relação à consistência, andamos sempre à procura, a todos os níveis. Aproximamo-nos do final do campeonato e é normal que os jogos ganhem o seu peso, uma dimensão diferente. Muitas vezes, estando a ganhar 1-0 ou 2-1, naturalmente se calhar é maior a vontade de estar por cima do marcador, do que ir à procura do golo que nos dê tranquilidade no jogo. Era um bocadinho como o público estava contra o Boavista a certa altura. Se calhar era mais o medo de perder do que a vontade de ganhar e pode compreender-se da parte do público e da equipa. Numa fase diferente da época, com certeza a resposta é outra. Se me perguntar - e eu meto-me como jornalista a perguntar ao treinador - o que é que nós trabalhamos e o que é que nós, como clube e equipa, procuramos, é o 3-1 e não defender o 2-1, porque essa é a nossa postura desde sempre aqui», afirmou.

Conceição lembrou ainda a «partida interessante em Alvalade» por parte do Famalicão, mesmo tendo a equipa nortenha mudado oito jogadores em relação ao onze inicial da primeira mão da Taça. Por outro lado, Conceição falou da importância que tem o jogo da segunda mão, depois de João Pedro Sousa ter dito, antes da primeira mão, que o Famalicão preferia «pensar que o jogo mais importante da época» seria «a final da Taça». «Espera-nos um jogo extramente difícil mais uma vez e é uma meia-final, sendo que o discurso do João Pedro é que o jogo mais importante será o do Jamor. Para nós é o de amanhã, para permitir estar no Jamor. Será o mais importante porque será o último, se conseguirmos lá chegar», notou.

O treinador do FC Porto comentou ainda o formato das meias-finais da Taça de Portugal, que tem duas mãos desde 2009, não revelando a opinião que tem e respondendo de forma lacónica. «Não sou eu que terei de responder a isso. Se fosse a um só jogo, em Famalicão tínhamos ganho e já estávamos na final. Tenho [opinião], mas não quero dar», disse.

O FC Porto-Famalicão está agendado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.