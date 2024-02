Sérgio Conceição não gosta de individualizar, mas no final do triunfo do FC Porto sobre o Arsenal abriu uma rara exceção para, ao ser questionado sobre isso, destacar a boa exibição de Alan Varela.

«Ele tem 22 anos. Chegou cá de um campeonato completamente diferente. Vi muitos jogos dele no Boca Juniors e jogava tranquilo, à vontade, sem pressão. Isso já nos custou uma ou outra situação menos boa. Mesmo nas provas internas a forma como os adversários têm pressionado é diferente ao que ele estava habituado», começou por dizer o técnico, carregando nos elogios: «O Varela é humilde, trabalhador, dedicado... Já sabia que a qualidade estava lá. E ele tem dado uma excelente resposta.»

O FC Porto venceu esta noite o Arsenal por 1-0 e vai em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se disputa em Londres a 12 de março.