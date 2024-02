O FC Porto ocupa o terceiro lugar do campeonato, com apenas 38 golos marcados ao fim de 23 jornadas, o que significa que este registo é o pior dos azuis e brancos em 18 anos.

É preciso, de resto, recuar à temporada 2005/06 para encontrar um FC Porto menos goleador: aconteceu na época de Co Adriaanse, quando à 23ª jornada tinha faturado apenas 35 golos (menos três do que agora).

Curiosamente foi uma fase de má memória para o clube, quando os adeptos andavam revoltados com o sistema tático utlizado pelo neerlandês. Após um empate em Vila do Conde, sem golos, os Super Dragões acabaram mesmo por atacar o carro do treinador, quando este saía do Centro de Treinos do Olival, o que conduziu a um corte de relações com o clube.

Depois disso o FC Porto ainda empatou, logo na jornada seguinte, em casa com o Sp. Braga e perdeu no Estádio da Luz com o Benfica, mas com o tempo acabou por encontrar a fórmula certa, que lhe permitiu ser campeão nacional.

Curiosamente nessa temporada os portistas terminaram com o melhor ataque do campeonato, com 54 remates certeiros, assim como a melhor defesa, tendo apenas sofrido 16 golos.

O FC Porto festejou ainda a conquista da Taça de Portugal, após derrotar o V. Setúbal por 1-0, com um golo de Adriano.

Ora a equipa atual de Sérgio Conceição só encontra piores registos à 23ª jornada nessa época de Co Adriaanse, o que nos obriga a recuar quase duas décadas.

Em contrapartida, os dragões concederam apenas 17 golos na época em curso, pelo que têm a segunda melhor defesa da Liga, apenas atrás do Benfica, com 15 golos sofridos.

Os dragões, recorde-se, ocupam o terceiro lugar do campeonato, com 49 pontos, menos sete que o Sporting e menos nove que o Benfica, líder da prova com mais um jogo que os leões.

Evanilson é o melhor marcador da equipa, com 20 golos apontados em 30 jogos, enquanto Galeno com nove remates certeiros

é o segundo mais goleador da formação azul e branca.

Além disso, os comandados de Sérgio Conceição tentam garantir uma vaga nos quartos de final da Liga dos Campeões,

após terem derrotado o Arsenal por 1-0, na primeira mão, no Estádio do Dragão, enquanto com Co Adriaanse não passaram da fase inicial, num grupo que tinha Inter Milão, Rangers e Artmedia Bratislava.