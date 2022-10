O jogo desta terça-feira com o Atlético de Madrid, vai marcar novo reencontro entre o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e o técnico dos colchoneros, Diego Simeone, dois antigos jogadores que partilharam o balneário da Lazio.

«O Diego já mudou algumas vezes [a forma de jogar], conheço-o melhor como ex-jogador. Como treinador, conheço o que faz na equipa e o que tem feito de bom num campeonato extremamente competitivo e mesmo na Europa, onde tem feito um trabalho bastante positivo. As suas equipas são bastante agressivas, defendem de forma muito capaz, têm qualidade individual e podem ferir o adversário nas poucas ocasiões que possam criar», sublinhou Conceição na véspera da partida da sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O Atlético de Madrid atravessa um mau período neste momento, acentuado pela derrota no último fim de semana, no terreno do Cádiz. Além disso, o clube madrileno nem sequer garantiu o apuramento para os oitavos de final da Champions e ainda disputa um lugar na Liga Europa.

Conceição elogiou o adversário e reconheceu que os dragões também se encontram num ciclo pouco favorável.

«O atlético é sempre uma grande equipa, tem um grandíssimo corpo técnico. Tem jogadores que se conhecem muito bem, jogam juntos há muito tempo com o mesmo treinador, o que é uma vantagem. Independentemente do momento, vai acabar por fazer uma época positiva. Uma época não se faz só de sucesso, há ciclos e, provavelmente, este será o ciclo menos bom do Atlético. O nosso, na Liga, também não é bom, mas tem sido bom na Liga dos Campeões. Amanhã, é um novo desafio e se, não correr bem, provavelmente vão falar de crise no FC Porto», observou.

FC Porto e Atlético de Madrid defrontam-se esta terça-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 17h45, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.