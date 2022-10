O empate a uma bola do FC Porto nos Açores, na 11.ª jornada da Liga, foi um dos temas que marcou a conferência de imprensa de antevisão do jogo dos dragões com o Atlético de Madrid, a contar para a sexta e última ronda do Grupo B da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição admitiu que os índices de motivação dos portistas estiveram uns furos abaixo diante do Santa Clara e assumiu que trava uma luta diária para «encontrar um equilíbrio».

«O que queremos é que os jogadores estejam no máximo da motivação, com capacidade para perceberem todos os momentos no dia a dia, que são importantes para a evolução de cada um e da equipa. Saindo de um jogo bastante competitivo, mesmo decisivo e fazer uma viagem, não querendo responsabilizando os que deram tão boa resposta em Bruges, fazendo apenas uma mudança obrigatória, o Bruno Costa pelo castigo do Eustáquio, não fomos a equipa que eu esperava. Preferi pegar no que de bom fizemos nos últimos tempos», disse o técnico azul e branco.

«Já fiz o contrário, mudei muitos jogadores e também não deu resultado. O Ruben [Amorim] também fez mudanças e perdeu pontos. Temos de encontrar o equilíbrio. Tenho de encontrar uma 'varinha mágica' para que os jogadores estejam tão motivados numa final de Liga dos Campeões como num jogo da Taça contra uma equipa da terceira divisão. Este grupo conhece-me e sabem que não facilito absolutamente nada e acabo por sofrer também com essa exigência. Até em casa, com os meus filhos, num jogo, estou na exigência máxima para ganhá-lo. Imaginem o nível competitivo que tenho na minha profissão», sublinhou.

Conceição recordou ainda as palavras que proferiu após o clássico, quando deu uma palmada na mesa e apontou que o FC Porto ia «dar luta» para conquistar o campeonato, algo que merecia, já que, na opinião do técnico, é a melhor equipa da Liga.

«Temos de ter no jogo as características base da equipa: humildade, capacidade de trabalho, intensidade e agressividade. Se não formos iguais a nós próprios, fica difícil. Estamos a falar de sete pontos perdidos contra Estoril, Rio ave e Santa Clara quem teoricamente, não devíamos ter perdido. Queria ter a capacidade de motivar os jogadores e que toda a gente estivesse no máximo das suas capacidade e potência, é uma luta que tenho. Continuo a evoluir diariamente com eles e o caminho faz-se juntos e fortes. O que disse nesta cadeira depois do jogo com o Benfica, mantenho», rematou.

O FC Porto recebe, esta terça-feira, o Atlético de Madrid no Estádio do Dragão, numa partida com início às 17h45, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol. Os dragões ainda têm esperanças de chegar ao primeiro lugar, enquanto os colchoneros lutam por um lugar na Liga Europa.