O Nápoles está interessado em Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto é nesta altura um dos nomes mais quente dos que estão em cima da mesa do presidente Aurelio de Laurentiis, depois de Luís Enrique ter mostrado alguma relutância em relação a uma mudança para o campeão italiano: segundo De Laurentiis, o espanhol prefere continuar a carreira na Liga Inglesa.

Ora nesse sentido, o Nápoles voltou a manifestar interesse em Sérgio Conceição, tal como já tinha feito há dois anos, quando chegou a falar com o agente Jorge Mendes.

Sérgio Conceição, no entanto, não vai discutir o futuro nesta altura. O treinador tem a final da Taça de Portugal para vencer e está totalmente concentrado nisso.

Depois de domingo, sim, pode começar a pensar num novo passo na carreira, mas mais uma vez a intenção é não tomar nenhuma decisão precipitada.

Isto porque o treinador acredita que chegarão propostas desportivamente mais vantajosas do que o Nápoles, que nesta altura pode ser um risco na carreira: foi campeão após trinta anos e tem a fasquia claramente acima do que pode dar quando comparado com os grandes do norte de Itália.

Por isso, e embora nesta altura o Nápoles apresente a vantagem de estar apurado para a Liga dos Campeões da próxima época, algo que não acontecia há dois anos, a vontade de Sérgio Conceição passa por perceber friamente o que pode aparecer durante o verão, não só de outro clube de Itália, mas também de Inglaterra.

Conceição só aceita sair do Dragão para uma coisa que seja de facto compensadora.

Vale a pena lembrar, de resto, que o treinador tem mais um ano de contrato com o FC Porto e uma cláusula de rescisão no valor de 18 milhões de euros: que pode, segundo acordado entre as partes, baixar para 15 milhões em determinadas condições. O que significa que o FC Porto teria sempre de ser ressarcido financeiramente.