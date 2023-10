Sérgio Conceição fez o rescaldo da derrota do FC Porto na sala de imprensa e foi lacónico sobre Romário Baró, que errou no lance do golo do Barcelona, mas mesmo assim saiu aplaudido pelo público do Dragão aos 64m.

«Ainda não estive com ele», disse Conceição, que mesmo após insistência dos jornalistas se manteve num pesado silêncio sobre o jovem médio, revelando, ainda assim, revelou o que disse aos jogadores na habitual roda em pleno relvado, após o final da partida: «Disse-lhes que estava orgulhoso do trabalho deles, mas se queríamos atingir um patamar mais elevado tem que ver com estar ligado durante todo o jogo. Jogando contra grandes equipas, na melhor prova de clubes do mundo, não podemos ter uma situação como a que tivemos [no lance do golo] e que a mim me deixa completamente aziado.»

Conceição foi também instado a comentar a prestação do árbitro inglês Anthony Taylor, sendo igualmente parco em palavras: «Hoje, jogámos contra mais do que um clube, está tudo dito. Noutros anos, disse que éramos pequeninos na Europa e fui muitíssimo criticado por isso.»