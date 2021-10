Evanilson foi titular nos últimos três jogos do FC Porto (Paços, Sintrense e Milan) e provavelmente irá de novo ser aposta de Sérgio Conceição frente ao Tondela.

O técnico portista levantou essa ponta do véu e explicou a aposta no avançado brasileiro de 22 anos, que ganha o seu espaço na equipa depois da sua contratação na época passada.

«O Evanilson começou a titular contra o Paços. Não foi pelos dois golos frente ao Sintrense que jogou contra o Milan. Contra o Paços a equipa fez uma excelente exibição e tanto na ocupação de espaços em termos ofensivos e mesmo no processo defensivo achei que era importante ter um jogador como ele», explicou Sérgio Conceição, detalhando a comparação entre duas opções para fazer companhia a Mehdi Taremi: «O Toni Martínez é um jogador mais de referência. O Evanilson permite uma equipa mais móvel, dá-nos coisas diferentes no nosso ataque organizado. O Toni explora bem os espaços, é um jogador possante. O Evanilson é mais refinado, naquilo que é a ligação, em jogar em apoio e não dar referências aos centrais, para depois aparecerem outros jogadores, nomeadamente os alas. O Mehdi pisa espaços diferentes também. Resultou muito bem e por isso é que o Evanilson continuou a jogar com o Sintrense e tem grande possibilidade de jogar amanhã.»

Na conferência de imprensa desta tarde, no Olival, Conceição explicou também a rotação no meio-campo e a aposta recente na dupla Uribe e Sérgio Oliveira: «Testamos no treino, não no jogo. No jogo só digo 'vai jogar este e este'. Depende do momento deles e da estratégia para o jogo. Em função disso, decido. Temos jogadores com características diferentes, mas sei que qualquer um deles vai-me dar “mil por cento”.»

O Tondela-FC Porto joga-se no Estádio João Cardoso, às 18 horas de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.