O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu que o plantel está forte emocionalmente e em termos de opções, apesar das constantes alterações nomeadamente na posição de lateral-esquerdo.

O brasileiro Wendell, que foi o mais utilizado no lado esquerdo da defesa nos últimos jogos, lesionou-se na terça-feira e saiu ao intervalo do jogo diante do Milan, para a terceira jornada da Liga dos Campeões. A opção pode agora ser de novo Zaidu, que fez a segunda parte frente aos italianos.

Questionado sobre se o internacional nigeriano estaria psicologicamente apto para poder recuperar o lugar de novo, Conceição lembrou que há psicólogos no clube para ajudar e que esses aspetos são também trabalhados internamente.

«Eu sinto os jogadores do FC Porto, no geral, fortes a nível emocional. Fortes psicologicamente, porquê? Porque tivemos um desaire há bem pouco tempo e era, se querem um exemplo, um jogo mau [ndr: Liverpool] que podia deixar algumas marcas e, no jogo seguinte, com o Paços, demos uma resposta fantástica. Trabalhamos esse aspeto, esse fator, com todos os jogadores. O Zaidu está incluído neste grupo de jogadores e, se não estiver tão bem, temos aí dois psicólogos, não há problema nenhum e eu sou o psicólogo maior. Mas temos mesmo (risos)», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

O Tondela-FC Porto joga-se no Estádio João Cardoso, às 18 horas de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.