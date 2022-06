Stephen Eustáquio trocou o Paços de Ferreira pelo FC Porto no último mercado de inverno e mostra-se deliciado com a experiência no Dragão.

«Estou no paraíso. Tenho vivido um sonho ao jogar naquele que, para mim, é o melhor clube em Portugal, conquistei dois títulos com 25 anos e acho que consigo conquistar mais. Vamos continuar a sonhar», confessou ao programa Beyond The Pitch, da liga canadiana.

O médio portista assume que o clube azul e branco se destaca «ao nível da mentalidade».

«Toda a gente está focada, como na seleção. Não há espaço para erros. A forma como o treinador trabalha, há mais elementos do staff, mais diretores, mais dinheiro, mais condições... É uma oportunidade magnífica. Sinto que tenho crescido todos os dias. Os minutos não têm sido muitos, mas não me importo de ser o primeiro canadiano a jogar a alto nível e a vencer troféus, porque, se o fizer, vou abrir caminho para outros canadianos no futuro terem a mesma oportunidade. As coisas nunca são fáceis, mas prefiro trabalhar no duro e tentar ter mais minutos com o FC Porto, do que regressar a um nível médio/baixo e jogar a toda a hora. Posso crescer até um certo nível, mas estando no FC Porto posso crescer mais», apontou.

Apesar de ter realizado apenas 11 jogos ao serviço dos dragões, o internacional canadiano tem tirado proveito da experiência.

«Chegando em janeiro e por empréstimo, como aconteceu comigo, tu não queres alterar nem destruir nada, apenas acompanhar o processo. As primeiras semanas foram para tentar perceber como as coisas se desenrolavam, como é que eles trabalham, como é que são os jogadores, as suas personalidades, a personalidade dos treinadores… Tentar estudá-los um pouco. A partir daí, só queria ajudar, fosse com um, dois minutos ou zero. Durante a semana tinha de ser muito bom, porque os meus colegas também são bons. Quanto melhor jogador for, também melhor serão eles e estarão preparados para o fim de semana. Nesta fase fui eu que puxei por eles, mas no futuro outros tentarão puxar por mim e será bom para toda a gente. Terminar com os dois títulos nacionais foi muito bom», rematou.

Recorde-se que o FC Porto vai avançar para a aquisição a título definitvo de Stephen Eustáquio.