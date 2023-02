Na véspera do jogo contra o Académico de Viseu, dos quartos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi questionado acerca da forma como gere tudo o que é escrito ou falado acerca do FC Porto.



O técnico admitiu que «ouvir disparates nem sempre é bom» e frisou que as vitórias do clube portista criam «uma certa azia».



«Ouvir disparates nem sempre é bom nem deixa bem-disposto. Ouço muitos disparates. Fala-se muito do futebol, mas não se fala de futebol. Às vezes rio-me, outras vezes faço essa gestão com o grupo de trabalho. Cada vez mais a região Norte, Porto, sem entrar no regionalismo, sentimos que ganhando, principalmente, criamos uma certa azia. Uma azia que nos deixa satisfeitos, é sinal de que estamos a ganhar. Para outros, nem tanto», defendeu.



Os campeões nacionais jogam no Fontelo, esta quarta-feira, às 20h45.