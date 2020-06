Jorge Nuno Pinto da Costa tomou posse nesta terça-feira como presidente do FC Porto, naquele que será o 15.º mandato à frente do clube, depois de ter chegado ao à liderança dos dragões em 1982.

O presidente portista elogiou a equipa que o acompanha nesta fase de «tempos difíceis».

«A equipa que eu escolhi para enfrentar as dificuldades que nos esperam, são garantia de que nos tempos difíceis não se foge, dá-se a cara, luta-se e pretende-se pôr as coisas cada vez melhor», declarou.

Pinto da Costa falou ainda sobre o passado que construiu no clube, sublinhando acreditar que não foi por ele que os sócios o reelegeram.

«Não foi a pensar no passado nem foi certamente a pensar naquilo que eu fiz, que os sócios votaram em mim e me deram quase 70 por cento de votos. Não foi por isso que eles votaram, foi porque sabem que estamos aqui, eu e a minha equipa, para podemos pôr o FC Porto cada vez maior e melhor. Não só resolver os seus problemas, é resolver os seus problemas e ir mais além com novas realizações», defende.