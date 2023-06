O FC Porto realizou esta sexta-feira mais um treino no Olival e, à semelhança do que tem acontecido nas últimas sessões, Sérgio Conceição ainda não contou com João Mário.

De resto, a dois dias da final da Taça de Portugal, o lateral direito fez apenas tratamento e é o único nome no boletim clínico dos dragões.

Este sábado, os azuis e brancos treinam durante a manhã, novamente no Olival, antes de partirem para Lisboa. Às 18h45, o plantel portista vai dar um passeio pelo Jamor e, logo de seguida, Conceição antevê a partida diante do Sporting de Braga.

A final da Taça, refira-se, está marcada para as 17h15 do próximo domingo e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.