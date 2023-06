O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, que está a fazer a época de estreia ao serviço da formação principal dos minhotos, confessou que chegar à final da Taça de Portugal era um objetivo que não tinha traçado antes de assumir a equipa A.

«Confesso que não imaginava. Tive oportunidade de disputar uma final como jogador e ver as outras como adepto, mas não pensava, há uns anos, ser possível estar na posição em que estou. Valoriza ainda mais este meu objetivo, esta possibilidade. Conduzir o Sp. Braga a uma final da Taça é um marco importante e vai marcar a história da minha vida», vincou, em declarações à RTP 3.

O técnico de 51 anos considerou que está «na cadeira de sonho desde o início da temporada» e sublinhou que teve de trabalhar «pacientemente e arduamente» para se tornar treinador da equipa A. Artur Jorge destacou ainda que 2022/23 é uma das melhores época de sempre do clube.

«Temos a possibilidade de disputar a Taça de Portugal, além de pulverizarmos alguns registos: mais golos, mais vitórias na Liga em termos absolutos, maior número pontos. Isso faz desta uma época especial. Foi um grande desafio interno. Queremos valorizar o terceiro lugar com acesso ao play-off da Liga dos Campeões», destacou.

O treinador dos minhotos crê que o clube já é «um grande», no que diz respeito à «ambição e determinação, embora com algumas diferenças para os outros três».

Em jeito de antevisão à final do próximo domingo, com o FC Porto, garantiu que não espera «um FC Porto debilitado», depois de ter falhado a conquista do campeonato.

«Não vejo nunca um FC Porto debilitado. Já fizemos dois jogos, um perdemos e outro empatámos, em Braga, mais equilibrado, mas sabemos o que é o adversário. Nesta altura de decisões, temos de olhar ainda mais para o que temos de fazer, para o que somos capazes de fazer. Sabemos que teremos um adversário difícil pela frente, que também chegou com mérito a esta final», afirmou, antes de deixar um desejo para o jogo no Jamor.

«Desejo estar na tribuna, de troféu na mão, para que esta época, sendo já muito boa, possa ser histórica», finalizou.

A final da Taça de Portugal está marcada para o próximo domingo, às 17h15 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.