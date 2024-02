Após a vitória sobre o Arsenal (1-0), o FC Porto regressou ao trabalho esta manhã, no Olival, para preparar a deslocação a Barcelos.

Sérgio Conceição não pôde contar com Wendell, que está a contas com fadiga muscular nos gémeos e fez tratamento, tendo também realizado trabalho de ginásio. O lateral-esquerdo, de resto, já tinha sido substituído na reta final do jogo com os «gunners», quando manifestou queixas físicas.

Além de Wendell, mantêm-se no boletim clínico outros quatro jogadores: Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu e Mehdi Taremi.

O FC Porto, diga-se, visita o Gil Vicente no domingo (18h00), em jogo da 23.ª jornada da Liga.