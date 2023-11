Sérgio Conceição esforçou-se por o esconder, mas era indisfarçável que o treinador do FC Porto estava feliz com o sucesso dos filhos neste fim de semana. Afinal de contas, e depois de mais velho Sérgio Conceição marcar na vitória do Feirense, hoje o mais novo Francisco marcou e assistiu no triunfo do FC Porto.

«O que eu quero, como qualquer pai quer, é que a minha família tenha saúde. Agora espero também que amanhã, na nossa peladinha lá em casa, o José, o pequenino, faça um golo também», brincou.

«O Francisco, como o Gonçalo Borges, como o Pepê, como o Galeno, é um jogador irreverente, forte no um para um. Está a fazer o seu trabalho, se não fosse ele seria o Gonçalo ou o Galeno. O Francisco é um jogador de qualidade, por isso é que quis a vinda dele, e tem características boas, como se viu hoje. Faz parte dos vinte e poucos jogadores que temos no plantel e para mim é visto precisamente dessa forma.»