O passado dia 10 de setembro marcou o regresso à competição de Wilson Manafá, oito meses e meio depois da grave lesão no joelho direito, sofrida num clássico com o Benfica. O lateral-direito foi titular no Mafra-FC Porto B, que terminou com triunfo portista, por 1-0.

Desde então, Manafá já cumpriu outro jogo pela formação secundária dos dragões e, esta quarta-feira, recordou a dura trabalha que teve de travar.

«Foi a minha primeira lesão grave. O jogo estava a correr bem. O que pensei na altura foi só em recuperar, sabia que um dia ia voltar a jogar. É uma fase complicada e é preciso ter muita força mental para ultrapassar isso, porque é mesmo uma lesão muito complicada», confessou num vídeo partilhado nas redes sociais.

O lateral assumiu que «no início foi complicado adaptar à nova vida» mas, apoiado pela família, conseguiu voltar a fazer aquilo que o torna feliz.

«Fiz uma boa preparação no campo, antes de me integrar com o resto da equipa, trabalho muito árduo e muito específico. Parecia uma criança, é normal, foi muito tempo sem treinar com os colegas, ir ao choque, essas coisas de que um futebolista gosta.»