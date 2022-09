O futebolista do FC Porto, Wilson Manafá, está de volta à competição oito meses e meio depois, sendo titular pela equipa B, em Mafra, para o duelo da 6.ª jornada da II Liga portuguesa.

Manafá, dado como apto pelo departamento clínico dos dragões – informação conhecida na sexta-feira – começa a ser opção nos bês, para o treinador António Folha.

Manafá saiu lesionado com gravidade no joelho direito no jogo FC Porto-Benfica da época passada, relativo à 16.ª jornada da I Liga, no Estádio do Dragão, a 30 de dezembro de 2021.