Georgina Rodríguez está de férias com Cristiano Ronaldo ao largo de Maiorca, em Espanha, mas não é por isso que descura as suas redes sociais.

A mediática modelo espanhola mergulhou nas águas límpidas do Mediterrâneo e publicou um vídeo que, em poucas horas, já ultrapassou os três milhões de visualizações.

A namorada do craque português é uma das figuras públicas mais populares no Instagram, já com quase 26 milhões de seguidores e quando assume este papel de «sereia», os números disparam vertiginosamente.

Ora veja: