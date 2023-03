A cedência de jogadores para uma fase final de um Campeonato do Mundo vai tornar-se mais rentável para os clubes depois da FIFA ter chegado a um acordo com a Associação Europeia de Clubes (ECA) para um aumento da compensação nos dois próximos mundiais.

«O programa de retribuição aos clubes, que compensa todos os clubes que cedem jogadores para os Mundiais masculinos, vai aumentar de 209 milhões de dólares [cerca de 194 milhões de euros] nos Mundiais de 2018 e 2022 para 355 milhões de dólares [cerca de 330 ME] para os torneios de 2026 e 2030», referiu o organismo em comunicado.

Esta medida foi anunciada aquando da assinatura do novo memorando de entendimento entre a FIFA e a ECA, da qual fazem parte os clubes portugueses Benfica, FC Porto, Marítimo, Sporting e Sp. Braga.

Neste memorando, a ECA garante que os seus clubes vão aderir ao novo calendário internacional de jogos, no qual está o novo Mundial de clubes, que, a partir de 2025, terá 32 equipas, ou a criação de uma prova semelhante para o setor feminino.

«Este é um dia importante para o futuro do futebol e a sua estabilidade a longo prazo. [...] Ter o apoio da ECA ao novo calendário internacional de jogos garante o equilíbrio entre o futebol de clubes e o das seleções nacionais», disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Para o presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi, o novo memorando de entendimento «reconhece o papel central dos clubes no futebol global e assegura que eles estão representados nas decisões que os afetam».

«Estamos entusiasmados por trabalhar de forma próxima com a FIFA nos próximos meses e anos para assegurar que as receitas das novas competições, quer no futebol masculino quer no feminino, são bem divididos pelo ecossistema», referiu o dirigente que também é presidente do Paris Saint-Germain.