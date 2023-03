Gianni Infantino foi reeleito esta quinta-feira, por aclamação, presidente da FIFA até 2027, durante o 73.º Congresso do organismo, que se realizou em Kigali, no Ruanda.

Depois de ter sido secretário geral da UEFA, o dirigente suíço, de 52 anos, foi eleito pela primeira vez presidente da FIFA em fevereiro de 2016, após o escândalo de corrupção que afetou o anterior líder, o também suíço Joseph Blatter.

Já em junho de 2019, Infantino foi reeleito por aclamação, tal como voltou a acontecer esta quinta-feira, para o seu segundo mandato.

Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongress pic.twitter.com/akzQV0IMNO