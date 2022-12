Dominik Livakovic colecionou várias defesas ao longo de todo o jogo e travou um penálti na vitória desta sexta-feira da Croácia sobre o Brasil, que valeu o apuramento da vice-campeã do mundo para as meias-finais do Mundial 2022, sendo a figura do dia para o Maisfutebol após mais um dia de competição no Qatar.

O futebolista do Dínamo de Zagreb esteve praticamente intransponível e somou 11 defesas ao longo do jogo, o máximo de um guarda-redes num só jogo nesta edição do Campeonato do Mundo.

Só aos 105+1m, Neymar, finalmente, quebrou o 0-0, num lance em que fintou Livakovic, que não tinha hipótese de defesa e ainda evitou o contacto para não provocar falta dentro da área.

Mas foi nos penáltis, tal como já havia acontecido nos «quartos» com o Japão, que se evidenciou. Livakovic travou logo o primeiro remate dos brasileiros, batido por Rodrygo e chegou aos quatro penáltis defendidos em Mundiais, o melhor registo de um guarda-redes na história da prova.

A juntar a tudo isto, ainda somou uma taxa de acerto de passe de 81.25%.

No final do encontro, Livakovic destacou o espírito do grupo e não definiu metas. «Fomos guerreiros, soubemos gerir os esforços durante a partida e esse foi o segredo da vitória. Somos lutadores, damos tudo o que temos. Vamos pensar no próximo jogo e vamos ver onde esta aventura nos leva.»

Formado no NK Zagreb, Livakovic, de 27 anos, atua no Dínamo há sete temporadas. Tem contrato até ao final de 2024, mas as boas exibições no Mundial até o podem catapultar para uma transferência em breve.

Veja mais sobre Dominik Livakovic e sobre a seleção croata no especial dedicado ao Mundial 2022, no Maisfutebol.