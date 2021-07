O Arsenal comunicou na manhã desta quarta-feira que cancelou o estágio na América devido a um «pequeno número de casos positivos de covid-19» no grupo de trabalho.

O clube inglês pede desculpa aos adeptos e à organização da Florida Cup pela súbita alteração de planos. Os «gunners» teriam como adversários os italianos do Inter, os colombianos do Milionarios e os compatriotas do Everton, em prova disputada entre 25 e 28 de julho.

O clube informa que os casos positivos, todos do staff, estão assintomáticos e isolados em casa. Os preparativos para a nova época da Liga Inglesa vão continuar sem estes elementos, seguindo as alternativas protocoladas pela Premier League.