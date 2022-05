A correr em casa e depois do abandono de há quase uma semana em Barcelona, o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi esta sexta-feira o mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, a sétima prova do calendário do Mundial desta temporada.

Na primeira sessão, ao final da manhã desta sexta-feira, Leclerc marcou o tempo mais rápido em 1:14.531 minutos, com os três primeiros a ficarem apenas separados por sete centésimos de segundo. Sergio Pérez, da Red Bull, foi o segundo mais rápido, a apenas 0.039 segundos de Leclerc, com o Ferrari de Carlos Sainz a ficar a 0.070 segundos. O atual líder do Mundial de pilotos, Max Verstappen, estabeleceu o quarto melhor tempo na primeira sessão (+0.181 segundos).

No primeiro treino livre, Valtteri Bottas foi o único a não marcar tempo. O finlandês passou grande parte do tempo da sessão na garagem, depois de a Alfa Romeo ter removido a traseira do carro para analisar um problema técnico.

À tarde, no segundo treino livre, mais de Leclerc, mais da Ferrari e um azar para Daniel Ricciardo, da McLaren. Com cerca de um quarto de hora cumprido na sessão e após sair para a pista, o vencedor de 2018 no Mónaco perdeu a traseira do carro e colidiu com as barreiras, obrigando à bandeira vermelha e remoção do carro.

No final, Leclerc foi quem estabeleceu o melhor tempo, reforçado com 1:12.656 minutos, seguido de Carlos Sainz (+0.044 segundos), de Sergio Pérez (+0.379 segundos) e de Max Verstappen (+0,447 segundos). Nota ainda para Lando Norris, quinto em ambas as sessões.

No sábado, a terceira sessão de treinos livres arranca às 12 horas e a qualificação está marcada para as 15 horas.

Os resultados finais da segunda sessão:

FP2 CLASSIFICATION

Leclerc tops the timesheets for the second time on Friday 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ucXqSMDCd9 — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

Os resultados finais da primeira sessão: