O piloto britânico George Russell, compatriota e futuro companheiro de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes, manifestou-se muito desagradado com a decisão final da temporada na Fórmula 1 este domingo, depois do título alcançado por Max Verstappen.

«Max é, absolutamente, um piloto fantástico, que teve uma época incrível e eu não tenho mais senão um enorme respeito por ele, mas o que acabou de acontecer é absolutamente inaceitável. Eu não acredito no que acabámos de ver», escreveu Russell, através da rede social Twitter.

A decisão do título na Fórmula 1, no Grande Prémio de Abu Dhabi, aconteceu à 58.ª e última volta, com o recomeço de corrida nessa altura depois de um «safety car» motivado pelo despiste de Nicholas Latifi a quatro voltas do fim.

Antes do despiste de Latifi, Hamilton tinha 11 segundos de vantagem para Verstappen, que conseguiu ir à ‘box’ para uma terceira paragem já em «safety car», colocando pneus macios para tentar um ataque final a Hamilton, caso a corrida recomeçasse de forma normal. Isto acabou por acontecer, Hamilton não conseguiu uma paragem de borla e Verstappen sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez.

