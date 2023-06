A conferência de imprensa de Didier Deschamps, selecionador de França, na véspera do jogo com Gibraltar, no Estádio do Algarve, foi quase exclusivamente sobre o futuro de Kylian Mbappé que, há poucos dias, garantiu que ia ficar mais uma temporada no Paris Saint-Germain.

«Se ele está aqui é porque teve vontade de vir. Ele está comprometido com o grupo para vencermos estes dois jogos [Gibraltar e Grécia]. Não mostrou quaisquer sinais de stresse, foi o habitual, como ele disse, quando os jogadores sobem ao relvado, esquecem o que se passa lá fora. Isso não tem qualquer impacto no grupo», começou por enunciar o selecionador que falou logo a seguir ao craque do PSG.

Mbappé esclarece no Algarve: «O PSG é a minha única opção»

Deschamps não quis alongar-se muito sobre a opção de Mbappé de continuar a jogar no Parque dos Príncipes, mas acabou por assumir que prefere ter o jogador por perto. «O que eu e o Kylian dizemos um ao outro, fica entre nós. É evidente que, estando em França, a ver a Ligue 1, ter lá o Kylian é um privilégio. Haverá uma altura, não sei quando, que ele irá embora, a resposta será dele. Mas tanto podemos falar desse assunto sobre ele como de todos os outros jogadores. Posso garantir-vos que os jogadores aqui não estão a pensar no mercado», destacou.

A verdade é que Mbappé centraliza as capas dos jornais em França, mas Deschamps, insiste, que isso não provoca ciúmes, nem destabiliza a seleção. «Se eles estão chateados, é com vocês [jornalistas]», atirou um Deschamps sorridente, antes de responder mais a sério. «O Kylian é o Kylian. Ele está sempre nas notícias. Não há ciúmes, nem aborrecimentos aqui. Não acho que este tópico ofusca os outros. Mesmo quando não há notícias vocês falam sempre dele, é normal», acrescentou.

Mais no plano desportivo, falta saber quem vai jogar ao lado de Mbappé frente a Gibraltar. Olivier Giroud ou Kolo Muani? «Os perfis do Kolo e do Olivier são muito diferentes. O Olivier é mais um jogador de apoio, um jogador de área. O Kolo tem essa capacidade de fazer mais corridas, ele adora isso. Ele tanto pode estar no eixo, mas também pode deslocar-se. São dois jogadores muito diferentes, mas podem os dois ser eficazes», destacou ainda.