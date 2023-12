O Lille, de Paulo Fonseca, somou esta tarde a segunda vitória consecutiva na Ligue 1, ao triunfar na receção ao Metz (2-0), em jogo da 14.ª jornada da Ligue 1.

A equipa forasteira até podia ter aberto o marcador aos 29 minutos, mas Simon Elisor desperdiçou um penálti.

Em cima do intervalo, o Lille – com Tiago Santos –, marcou por duas vezes e ganhou uma vantagem confortável: Yusuf Yazici fez o 1-0 aos 45+1 minutos, Jonathan David, de penálti, marcou o 2-0 aos 45+5m.

Aos 55 minutos, o Metz dispôs de outro penálti, mas Lamine Camara também desperdiçou o castigo máximo.

O encontro, diga-se, ficou ainda marcada por uma ação solidária: os adeptos do Lille atiraram centenas de peluches para o relvado, os quais vão agora ser entregues a crianças desfavorecidas.

Com este resultado, o Lille segue no quarto lugar, com 26 pontos, a um do Mónaco, terceiro. O Metz é décimo, com 16 pontos.