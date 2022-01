Depois de dois empates consecutivos, o Paris Saint-Germain regressou este sábado às vitórias na Ligue 1, ao triunfar na receção ao Brest (2-0), em jogo da 21.ª jornada.

Nuno Mendes foi titular nos parisienses, e um dos destaques da equipa de Mauricio Pochettino. Mas já lá vamos.

Sem Messi e Neymar, foi Kylian Mbappé a chegar-se à frente para abrir o caminho da vitória do PSG: aos 32 minutos, o prodígio francês fez o 1-0 com um remate colocado.

Depois, sim, chegou o momento de génio de Nuno Mendes – e já com Danilo também campo. O lateral-esquerdo emprestado pelo Sporting, como se costuma dizer, «partiu os rins» a um adversário e assistiu Kehrer para o 2-0 final, aos 53 minutos.

Com este resultado, o PSG lidera confortavelmente o campeonato francês, com mais 11 pontos do que o vice-líder, o Nice. O Brest é 13.º classificado.

No outro jogo do dia, o Lens venceu fora o Saint-Étienne, por 2-1.

(Imagens vídeo Eleven Sports)