O internacional português David Pereira da Costa renovou com o Lens por mais duas temporadas, até junho de 2026, numa campanha promovida pelo clube francês para assegurar os jogadores mais jovens do plantel do atual terceiro classificado da Ligue 1.

Formado no clube, o internacional sub-21 português de 22 anos acumula um total de 28 jogos esta temporada, entre os quais se destaca o golo que marcou no triunfo sobre o Marselha (1-0) em outubro passado.

A renovação com o médio ofensivo português foi a última de uma série de renovações promovida pelo Racing, ao longo dos últimos três meses, de forma a estabilizar o plantel para o futuro.

Além de David Costa, também já tinham renovado Jean-Louis Leca (2024), Massadio Haïdara (2025), Yannick Pandor (2026), Jonathan Gradit (2026), Wesley Saïd (2026), Facundo Medina (2026), Florian Sotoca (2026) et Deiver Machado (2026).