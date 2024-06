A preparar já a próxima época, o Fulham, de Marco Silva, anunciou, esta quarta-feira, a saída de 11 jogadores do clube.

Marek Rodák e Tosin Adarabioyo são dois dos principais jogadores que fazem parte desta lista, mas juntam-se também os nomes de Tyrese François, Terence Kongolo, Luciano, George Okkas, Caelan Avenell, Ma’Kel Bogle-Campbell, Montague Conway, Armando Broja e Fodé Ballo-Touré, estes dois últimos por ter chegado ao fim o respetivo empréstimo.

Por outro lado, o clube inglês informou também que Kenny Tete, Chris Donnell, Alfie McNally, Olly Sanderson, Devan Tanton, Terrell Works e Chibby Nwoko vão continuar em Londres, depois de verem exercida a opção de extensão do contrato por parte do Fulham.

Aos jovens Harvey Araújo e George Wickens foi oferecido um contrato.

De recordar que o Fulham, naquela que foi a segunda época consecutiva na Premier League, com Marco Silva no comando, ficou em 13.º lugar, com 47 pontos.