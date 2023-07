A seleção de Portugal de futebol de praia bateu este domingo a Dinamarca, em Baku, no Azerbaijão, por 8-3 e, desta forma, garantiu, desde já, a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo que vai decorrer nos Emirados Árabes Unidos em fevereiro de 2024.

A Dinamarca até marcou primeiro, por Lukas Frandesen, mas Portugal virou de imediato o resultado com golos de Jordan Santos e Rui Coimbra. A partir daqui os comandados de Mário Narciso estiveram sempre em vantagem no marcador do jogo relativo aos quartos de final da fase de qualificação europeia para o Mundial.

Já no segundo tempo, Portugal marcou mais quatro golos, elevando a vantagem para 6-1, com pontapés de Rodrigo Pinhal, Rui Coimbra e um «bis» de Léo Martins. A Dinamarca nunca baixou os braços e ainda reduziu a diferença para 6-3 no final do terceiro período, com golos de Axel Damm e Henrik Raedjaer, mas Portugal voltou a superiorizar-se no último período e fixou o resultado final em 8-3, com mais dois golos dos irmãos Martins. Léo completou um hat-trick, enquanto Bêm Martins, melhor jogador do Mundo em 2022, fechou a contagem.

Portugal qualifica-se, assim, para as meias-finais e garante, desde já, a presença no próximo Campeonato do Mundo, nos Emirados Árabes Unidos.