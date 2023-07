Em jogo da primeira jornada do Grupo H do Mundial feminino, a Colômbia venceu, esta terça-feira, a Coreia do Sul, por 2-0.

O primeiro golo do encontro foi apontado por Catalina Usme, de penálti, em cima da meia hora. Já aos 39 minutos, Linda Caicedo fixou o 2-0 e chegou a um registo notável: em menos de um ano, marcou no Mundial sub-17, no Mundial sub-20 e, agora, no escalão sénior.

Nota ainda para a entrada de Casey Phair, aos 78 minutos. Aos 16 anos e 26 dias, a filha de mãe sul-coreana e pai norte-americano, tornou-se a mais jovem a jogar num Mundial feminino.

A Colômbia subiu ao segundo lugar do grupo, com os mesmos três pontos da Alemanha, enquanto Marrocos e Coreia do Sul continuam sem pontuar.

Também esta terça-feira, as Filipinas surpreenderam as anfitriãs da Nova Zelândia, em Wellingotn, com um triunfo por 1-0, na segunda jornada do Grupo A.

Sarina Bolden, aos 24 minutos, fez o único golo do jogo e tornou-se a primeira jogadora do seu país a marcar em fases finais de Campeonatos do Mundo.

Nova Zelândia e Filipinas somam ambas três pontos ao fim de duas jornadas.