Portugal venceu esta terça-feira a congénere de Chipre, por 1-0, no Estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril, em jogo do grupo E de apuramento para o Europeu de futebol feminino de 2022.

O triunfo foi garantido graças a um autogolo de Chara Charambolous, na segunda parte, aos 60 minutos.

Os três pontos permitem a Portugal subir ao segundo lugar, agora com 10 pontos, menos três que a líder Finlândia, que derrotou a Escócia também esta terça-feira, por 1-0. O desaire das escocesas, que têm nove pontos, permitiu ao conjunto luso aproveitar a ascensão à vice-liderança.

Os vencedores dos nove grupos e os três segundos classificados com melhores registos ante o primeiro, terceiro, quarto e quinto do respetivo grupo apuram-se diretamente. Os outros seis segundos classificados jogam, em abril de 2021, pelas três vagas restantes do total de 16.